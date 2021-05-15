Эпидемиологическая ситуация в Шымкенте остаётся нестабильной.

Если накануне в городе выявили 125 пациентов с положительным тестом на коронавирусную инфекцию, то днем ранее медики зарегистрировали 82 человека с ковидом. Сейчас в городе развернуты 1 406 коек, половина из них заняты пациентами.

«За вчерашние сутки было выявлено 125 случаев, из них 81 это симптомные пациенты, все они нуждаются в лечении в КТ, и консультации врачей», — говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

В реанимациях городских инфекционных центров — 25 шымкентцев, все они в тяжелом состоянии и подключены к кислороду. По словам главного врача города, чаще стали регистрировать тяжелое течение болезни у пациентов от 35-ти до 40 лет.

«У нас на базе центра сердца и городского перинатального центра открыты инфекционные койки для беременных и сердечников. Высокая эффективность. Если раньше нужно было в инфекционку всех врачей приглашать то теперь они на месте работают и проблема решена»,- говорит Бакытжан ПОЗИЛОВ, руководитель управления здравоохранения г.Шымкента.

В Шымкенте продолжается кампания массовой вакцинации. Первым компонентом привились больше 150 тысяч горожан. За прошедшие сутки, в пункты вакцинации пришли 2 тысячи 224 человека — им сделали первую дозу, ревакцинацию за день прошли — 1 220 шымкентцев.

«Ассортимент у нас Спутник V, QazVac и Hayat-Vax, по выбору народа мы делаем вакцинацию», — говорит главный врач города.

Сегодня в горздраве ожидают новую партию отечественной вакцины. QazVac распределят по прививочным пунктам. Всего их в Шымкенте 39, медики ждут на вакцинацию с 8 утра до 8 часов вечера.