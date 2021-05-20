На 19 мая в Шымкенте зарегистрировано 109 случаев заражения КВИ. Из них 52- симптомные, 57 — бессимптомные.

19 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 90 человек взяты на домашний карантин.

Всего на сегодняшний день в специализированных инфекционных стационарах имеется 1406 мест. Наполняемость коек составляет 43%, 798 коек свободны. В инфекционном стационаре на лечении находятся 608 больных (КВИ — 282, пневмония — 322, ОРВИ — 4), в реанимационном отделении – 35 (4 — ИВЛ, 31 — НИВЛ).

Проведенные лабораторные исследования (ПЦР) – 409 553, 2 094 в сутки.

За сутки в городе вакцинировано 2 459 человек (I компонент — 1 310, II компонент – 1 149). Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 166 370 человек. Из них 69 905 человек получили два компонента вакцины.

24 мобильные группы, осуществляющие мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, 19 мая провели проверку 478 объектов. Из них в 10 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.