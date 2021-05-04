Все ветераны ВОВ и труженики тыла могут воспользоваться бесплатным проездом на железнодорожном транспорте.

Фонд развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust» совместно с АО «Пассажирские перевозки» напоминает об акции по бесплатному проезду железнодорожным транспортом для ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла.

В этом году в рамках празднования 76-летия Великой Победы, с 1 по 31 мая акцией могут воспользоваться абсолютно все труженики тыла, без ограничений по возрасту.

Вместе с тем, ветераны ВОВ и труженики тыла, рожденные не позднее 31 декабря 1935 года, могут бесплатно пользоваться услугами железнодорожного транспорта в течении 2021 года.

Акция действует в рамках республиканского социально-благотворительного проекта «Жеңіс», инициируемого Фондом развития социальных проектов «Samruk-KazynaTrust» совместно с АО «Пассажирские перевозки».

Согласно условиям акции, ветераны ВОВ и труженики тыла могут бесплатно совершать поездки по всем направлениям в пределах Республики Казахстан и стран СНГ. Участникам и инвалидам ВОВ выделяются места в купейных вагонах поездов всех категорий, в том числе в вагонах класса «Турист» и специализированных купе для лиц с ограниченными возможностями в поездах компании «Talgo».

Акция по бесплатному проезду проводится на постоянной основе. Для оформления билетов по данной акции нужно предоставить в билетную кассу оригинал документа, удостоверяющего личность, и удостоверение ветерана Великой Отечественной войны или труженика тыла. При следовании в страны СНГ бесплатные проездные документы (билеты) оформляют в пунктах продаж, расположенных только на территории Республики Казахстан.

«Мы осознаем тот факт, что ветеранов Великой Отечественной с каждым годом становится все меньше. Поэтому в этом году мы расширили акцию на тружеников тыла всех возрастов. С 1 по 31 мая 2021 года они могут приобрести железнодорожные билеты по всем направлениям Казахстана и СНГ абсолютно бесплатно. Для ветеранов и тружеников тыла, рожденных не позднее 31 декабря 1935 года акция действует на протяжении всего года», — подчеркнул Мирас Иргебаев, руководитель Корпоративной службы-официальный представитель Фонда развития социальных проектов «Samruk-Kazyna Trust».

На сегодняшний день проект реализуется в 35 точках Казахстана. Полная информация о проекте на сайте zhenys.kz. По всем вопросам просим обращаться по телефонам: 8 (7172) 24 80 15, Тугжанова Айганым, [email protected]