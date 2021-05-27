Прогулки во дворе для младшеклассников стали слишком опасны, жалуются жители дома по улице Мангельдина.

В редакцию телекомпании Отырар обратились жители города Шымкента. Горожане жалуются на неприятное соседство, говорят, что соседская ребятня третирует их детей.

«Были три мальчика и одна девочка, вот они пинали и били ребенка. Их увезли в полицию всех», — говорит Максуда Умарова, жительница г. Шымкента.

Родители говорят, что детям не дают прохода подростки. Терпение у жильцов лопнуло, когда агрессия вылилась на 8-летнего мальчика. На ребенка с кулаками набросились несколько старшеклассников.

«Они подрались, как все произошло детально я не знаю, мы вышли поддержать нашу соседку. Эти жители дети, которых спровоцировали драку, вообще не дают нам покоя», — говорит Алтынай Дуйсебекова, жительница Шымкента.

Мама пострадавшего мальчика подала заявление в полицию. С ребенка сняли побои, началось досудебное расследование по статье «Хулиганство».

«Данный факт зарегистрирован в Едином реестре досудебных расследований статье — «Хулиганство», совершенное группой лиц. В настоящее время все несовершеннолетние участники инцидента установлены и были доставлены в Абайское управление полиции вместе со своими родителями. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Проводится работа по выяснению дополнительных подробностей», — говорит Молдир Бекеева, руководитель управления внутренних и внешних коммуникации Департамента полиции Шымкента.

Если вину подростков докажут, ответить перед законом они не смогут в силу возраста. Наказание понесут их родители. По статье «Хулиганство» предусматривается наказание от штрафа — до 14 миллионов тенге до реального срока. Родителям подростков также придется ответить перед законом за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего.