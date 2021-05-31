Более двух миллиардом тенге задолжали за газ жители Шымкента.

Специалисты газовой службы говорят, что если должники не расплатятся, в отопительный период весь город может остаться без газа.

Приведем несколько примеров!

Любые попытки встретиться с владельцами дома по ул. Алтынсарина, – безрезультатны. Для газовиков их просто никогда не бывает дома. Причина просто – огромный долг за потребленный газ – без малого 900 тысяч тенге. Хотя, газовики предполагают, что реальная сумма уже приблизилась к 1 миллиону. К слову, не открывают двери коммунальщикам, даже если они пришли с участковым.

Битва газовиков с невидимым, но вполне существующим владельцем дома длится на протяжении нескольких лет. Газоснабжение в этом доме отрезали более 10 раз. Но уже через несколько часов место порыва, как правило, восстановлено. А поскольку, линия эта частная и от одного ШРП питается вся улица, других механизмов воздействия на злостного неплательщика у газовиков нет, за исключением судебных исполнителей.

Алсу Аглиулина , заместитель начальника службы сбыта и режима газоснабжения ШПФ АО КазТрансГаз Аймак отмечает, что есть постановление суда о принудительном взыскании, но ЧСИ бездействует.

На Пахтакор-1 владельцы задолжали чуть более 300 тысяч тенге. А поскольку долг не погашен, то газовики тоже применяют крайнюю меру – отрезают абонента от газоснабжения.

И если должники не рассчитаются, то им придется и повторно подключение оплачивать и судебные издержки. К слову, теперь газовики будут отключать должников от газоснабжения не выходя из офиса. Запорный клапан закроется, прибор учета просто встанет и в этом случае самовольно.