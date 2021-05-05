Жителю Туркестанской области за кражу голубого топлива назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год и 100 часов исправительных работ.

Согласно действующему Уголовному кодексу Республики Казахстан несанкционированный отбор (кража газа) подпадает под уголовно наказуемое деяние.

По словам заместителя директора Туркестанского производственного филиала АО «КазТрансГаз Аймак» Ержана Балабекова, гражданина А. неоднократно ловили на воровстве газа: «Мы составляли акты, ему выписывались штрафы и дважды отключали его дом от газоснабжения, но он каждый раз самовольно подсоединялся к трубе, что вела в дом его соседа».

По факту воровства имущества (а голубое топливо – это имущество Компании) Компания обратилась в правоохранительные органы.

Согласно фабуле дела, в январе 2020 года гражданин А., не имея возможности оплатить потребляемый им природный газ, решил пользоваться им бесплатно. Для этого он просверлил в двух местах газопровод, проходящий в сторону соседнего дома, незаконно подключил к нему железную трубу и резиновый шланг и нелегально использовал принадлежащий Компании газ.

Своими деяниями гражданин А. причинил материальный ущерб на сумму почти в 370 000 тенге.

Суд признал гражданина А. виновным в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 188 Уголовного кодекса Республики Казахстан (УК РК) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы по данной статье сроком на один год и в соответствии со статьей 44 УК РК привлечь его к принудительному труду на 100 часов в местах, определяемых местными исполнительными органами, до наличия у него постоянного места работы.

Кроме того, он обязан возместить ущерб, причиненный компании и выплатить государству пошлину.

В Компании отмечают, что при таких вот нелегальных подключениях отсутствует контроль и как следствие это приводит к утечкам и взрыву газа, напрямую угрожающим жизни и здоровью граждан.

Если вы не хотите рисковать здоровьем и жизнями близких вам людей, не подключайтесь к газоснабжению нелегально. Во-первых, это опасно для жизни и здоровья, а во-вторых, может привести на скамью подсудимых.

Татьяна Самойлова