Стражами порядка Абайского района Шымкента за неделю выявлено более 170 нарушений правил благоустройства.

Контроль за соблюдением правил благоустройства территории — важное направление работы сотрудников местной полицейской службы. Главные проблемы — выброс мусора в неустановленных местах, содержание прилегающих территорий в ненадлежащем виде.

Участковые инспекторы полиции на постоянной основе проводят с населением разъяснительную работу в этом направлении, проводят рейдовые мероприятия. Активно ведется агитация за соблюдение чистоты в населенных пунктах. В результате проведенных полицейскими работ жители приводят в порядок придомовые территории.

С 3 по 9 мая текущего года в ходе профилактических мероприятий участковыми инспекторами Управления полиции Абайского района выявлено 174 факта нарушений правил благоустройства. Нарушители привлечены к ответственности в соответствии со статьей 505 КоАП РК (Нарушение правил благоустройства территорий городов и населенных пунктов, а также разрушение объектов инфраструктуры, уничтожение и повреждение зеленых насаждений города и населенных пунктов).

Стражи порядка призывают горожан соблюдать чистоту на прилегающих территориях.