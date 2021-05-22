Число зараженных коронавирусом в Шымкенте снизилось по сравнению с предыдущим днем.

За прошедшие сутки признаки заболевания обнаружены у 74 человек. Из них 32 — симптомные, 42 — бессимптомные. 18 инфицированных госпитализированы в инфекционный стационар, 56 человек взяты на домашний карантин.

Кроме того, за прошедшие сутки в городе вакцину получили 3 383 человека. Из них 1 136 граждан получили I компонент , 2 247 — II компонент. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 169 169 человек. Из них 73 967 человек получили два компонента вакцины.

Всего в городе проведено лабораторных исследований (ПЦР) — 413 990, в сутки 2 253. 24 мобильных групп, проводящие мониторинг соблюдения санитарно-эпидемиологических требований на территории города, 20 мая провели проверку 344 объектов. Они установили, что на 9 объектах нарушены требования карантинного режима, составили административный протокол.