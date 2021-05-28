Фермер села «Когалы», расположенного в сельском округе Атамекен Жетысайского района, Леонид Шин получил 25 тонн урожая с двух гектаров земли.

Он выращивает и отправляет скороспелые арбузы в Российскую Федерацию.

«Сорт арбуза «Виктория», созревающий за 55 дней, я подвел под два слоя пленки. Я немного волновался, что неблагоприятная погода может навредить урожаю. Но, к счастью, все в порядке. Цена продажи меня тоже не разочаровала», — поделился крестьянин.

Отметим, что по Жетысайскому району посевные площади составляют 78 500 гектаров.

В настоящее время на площади 50 гектаров созревают арбузы, на 15 гектаров — дыни.