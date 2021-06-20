Много лет в третье воскресенье июня мы отмечаем один из значимых профессиональных праздников – День медицинского работника.

Сколько ж всего тревожного, трудного, непонятного выпало на долю медиков за последние полтора года! Что за напасть – коронавирусная инфекция? Как ее лечить, как уберечь от этой заразы пациентов, а еще своих родных – самых близких и дорогих? Со всем этим пришлось и по-прежнему приходится разбираться врачам. А сколько на этом трудном пути было потерь… Сколько врачей, будучи на переднем краю этой серьезной и опасной борьбы, ушли из жизни за последнее «ковидное» время.

Хочется верить, что пережитое изменит наконец отношение общества, правительства к труду медиков, к системе оплаты их труда, к созданию условий для их профессионального роста, квалификации. Надо пересмотреть приоритеты. Больше денег – на здравоохранение, меньше – на помпезные проекты, юбилеи, тои. Надо развивать отечественную медицину, фармацию, систему медицинского образования. Потому что, как в этом мы убеждались не раз, дороже здоровья ничего нет. Как говорил Сократ: «Здоровье – это еще не все. Но все – ничто без здоровья».

В соцсетях мне попалось очень личное откровение одного безымянного автора: «Здоровые не понимают, каково приходится больным, а те, кто хочет жить, не в состоянии постичь, почему кто-то хочет умереть. Так устроена жизнь. Мы можем выражать человеку сочувствие и стараться его утешить, но, расставшись с ним, мы отодвигаем его беды в сторону и идем дальше по своей жизни. Так должно быть. Я думаю, боль нельзя разделить ни с кем. Иначе жизнь стала бы невыносимой еще и для тех, кто не пережил ничего ужасного, и тогда бы люди, скорей всего, перестали размножаться – и все, кранты».

…Дорогие наши медики! Как же хочется, чтоб все у вас было хорошо, чтоб вы с настроением шли на работу, чтоб в вашем распоряжении было самое лучшее медицинское оборудование, прежде всего – диагностическое. Чтоб у вас была возможность осваивать новые методики лечения, чтоб все ваши пациенты выздоравливали и сами вы были здоровы.

Вам, людям в белых халатах, наше признание и благодарность за сотни тысяч, да что там – миллионы спасенных жизней.

Кстати, откуда эта традиция у врачей – носить халаты именно белого цвета? Был такой английский врач Джозеф Листер, создатель хирургической антисептики. Он умер в очень преклонном возрасте чуть больше ста лет назад. Так вот однажды он заявил, что на белом хорошо видна грязь, и каждый врач в целях санитарии должен носить только белый халат. Он знал, что говорил…

Очень хочется еще вот чего. Чтобы и пациенты, и ученики не забывали врачей старшего поколения. Внимание – вот что нужно для тонуса жизни, в том числе и врачебного.

На днях на мой WhatsApp пришло сообщение от одной молодой читательницы: «…Прошу прощения, сейчас только дошло до меня, что скоро День медработника. Знаете, хотелось бы, чтобы руководители управления здравоохранения города и медорганизаций не забывали про врачей-ветеранов, кому под 80 и за 80. Их не так много осталось в Шымкенте… Они воспитали несколько поколений хороших последователей, которых, к сожалению, сейчас тоже не так много, но которые действительно помогают людям, а не делают бизнес на болячках. Я хотела обратиться к вам. Может, можно напомнить о 80-летних врачах через РАБАТ? Ведь к ним люди за помощью так и обращаются. А в бывших их организациях вспоминают о них лишь изредка… А мне так жалко их, считаю, что они заслуживают большего. Например, Юлия Сергеевна Купилова, кандидат медицинских наук, кардиолог, дома сидит из-за болезни, но коллегам по-прежнему помогает, обучает, наставляет. Мы иногда к ней забегаем проведать. Ее коллега кардиолог Назия Шаяповна Багаутдинова, невропатолог Рахимджан Хашимович Юнусов, на протяжении более 40 лет он возглавлял детскую неврологию области. А еще гинеколог Тамара Сильвестровна Чвалун, бывший главный гинеколог области. Внимание ветеранам уделяют, но реже, чем хотелось бы. Редкое исключение из этого правила – недавнее присвоение звания «Почетный гражданин города Шымкента» замечательному хирургу-онкологу Жандарбеку Жуматаевичу Жуматаеву».

Да, внимание ценно для каждого. На днях знакомая поделилась своим наблюдением. Ее молодую сноху в предкоматозном состоянии увезли в больницу. Из Тогуза доставили в эндокринологический диспансер. Бригада медиков скорой, в которой был Бахрам Мансуров, очень грамотно поставила диагноз, бережно сопроводила больную до стационара. Единственно, что «царапнуло» в этой ситуации – босоножки остались в машине. Эх… Хорошие они еще были, дорогие. Каково же было удивление женщины, когда спустя два дня она увидела эту пару обуви возле двери квартиры. Значит, приезжали медики, завезли. Помнили адрес. Так это было трогательно… Так по-людски. Низкий поклон им.

А другую женщину, назовем ее Олей, поразило участие одного шымкентского врача, на этот раз из частной клиники. Она записалась на прием к доктору, держа на руках долгожданные анализы своего онкобольного брата. Пока медик выписывала назначение, консультировала, Оле позвонили на сотовый. Ей сообщили скорбную весть – только что брат умер. После слов сочувствия, соболезнования врач вызвала медсестру и сказала: «Передайте в бухгалтерию мое распоряжение – вернуть деньги за прием». Да, человечность всегда будет в цене…

Дорогие медики! Желаем вам только позитивных эмоций и радостных событий в жизни! Пусть добро, которое вы дарите своим пациентам, сторицей к вам возвращается! Пускай работа приносит радость. Я процитирую абзац из клятвы Гиппократа: «Действуйте исключительно в интересах ваших пациентов, независимо от их пола, национальности, происхождения, языка, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, а также других обстоятельств. Проявляйте высочайшее уважение к жизни человека».

С профессиональным праздником, дорогие!

Фарида ШАРАФУТДИНОВА