5 июня — к Всемирному дню охраны окружающей среды в рамках ежегодной экологической акции «Бірге таза Қазақстан», в субботу в Шымкенте пройдет общегородской субботник.

Мероприятие позволит привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, важности сохранения природы нашего края и формирования экологической культуры.

Целью празднования Всемирного дня охраны окружающей среды является формирование традиции, которая начинается с уборки мусора.

В этой связи приглашаем всех принять активное участие в субботнике.

Шымкент — чистый город!

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