5 июня — к Всемирному дню охраны окружающей среды в рамках ежегодной экологической акции «Бірге таза Қазақстан», в субботу в Шымкенте пройдет общегородской субботник.
Мероприятие позволит привлечь внимание общественности к проблеме загрязнения окружающей среды, важности сохранения природы нашего края и формирования экологической культуры.
Целью празднования Всемирного дня охраны окружающей среды является формирование традиции, которая начинается с уборки мусора.
В этой связи приглашаем всех принять активное участие в субботнике.
Шымкент — чистый город!