В МВД обеспокоены и ситуацией на дорогах.

ДТП со смертельным исходом стало больше. За две недели в авариях погибли 88 казахстанцев.

«С наступлением периода отпусков значительно возросла интенсивность автомобильного движения, что в свою очередь повысило транспортные риски. Так, за последние две недели в 428 дорожно-транспортных происшествиях погибли 88 человек и еще 505 получили ранения. При этом, в 92 ДТП погибли 8 и пострадали 102 несовершеннолетних. Треть всех погибших и пострадавших – это пешеходы», — говорит Нурдильда Ораз, официальный представитель МВД РК.

По данным МВД, причины аварий кроются в несоблюдении скоростного режима и выезда на «встречку».