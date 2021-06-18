Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемую в мошенничестве с трудоустройством.

В дежурную часть УП города Туркестан поступило заявление от местной жительницы о том, что некая женщина выманила у нее 600 тысяч тенге, обещая трудоустроить ее техничкой в школу. Однако спустя время, не дождавшись ни обещанного, ни возврата денег, горожанка обратилась за помощью в полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 190 УК РК “Мошенничество”.

В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции задержали аферистку. Как выяснилось, подозреваемая оказалась причастна к еще другому аналогичному мошенничеству, где обманным путем выманила 150 тысяч тенге.

Вырученные таким образом деньги мошенница успела потратить. В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде.