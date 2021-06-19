На брифинге в СЦК глава региона ответил на вопросы журналистов, передаёт Otyrar.kz.

Аким ответил на вопрос о том, как строили комплекс «Керуен-сарай». Умирзак Шукеев раскритиковал автора, который опубликовал пост. По словам главы региона, весь комплекс построен из металла и во многие строения установили пенопласт.

«Я не могу понять почему-то такой шум наводят. Не зная ситуацию, такое пишут. Компания «Сембол» — крупная компания, они инвесторы, и они построили все не просто так. Там все построено из качественного материала. Не нужно делать из мухи слона. Этот объект никто не принимал, это частная территория», — сказал Умирзак Шукеев.

Аким отметил, что многие блогеры, пользуясь своей популярностью, выкладывают часто непроверенную информацию в сеть.

Напомним, что руководитель национальной правозащитной сети Qorgau Чингиз Лепсибаев опубликовал на своей странице в соцсети фото, где ребенок, отковыряв обшивку стены в «Керуен-сарае», обнаружил внутри пенопласт.