Аким города Шымкент Мурат Айтенов ознакомился с ходом работ по благоустройству и содержанию города.

Управление развития комфортной городской среды города Шымкент и акимы районов отчиталось о проделанной работе.

На балансе управления развития комфортной городской среды города Шымкент на сегодняшний день находятся 8 парков, 39 скверов и аллей, 50 памятников.

Подрядная организация, ответственная за работы по содержанию 8 парков, 39 скверов — ТОО «Build Stroy». А содержанием 50 памятников занимается подрядная организация ТОО «МраморГранитТас». Также работы по содержанию 37 фонтанов и 44 скважин выполняет подрядная организация ТОО «Primer Stroi».

В настоящее время из-за отсутствия насосов фонтаны по 3 адресам, а точнее 7 фонтанов на Арбате, один фонтан в микрорайоне Асар, два фонтана в районе аэропорта не работают.

Ответственные подрядные организации регулярно проводят санитарно-гигиенические работы на территории 8 парков и 39 скверов. Кроме того, ведется ежедневная уборка мусора, сухостоя, травы, уборка территории историко-культурных памятников, реставрация мраморных камней.

Аким города отметил, что необходимо систематизировать работу по озеленению и содержанию города, планомерно проводить работу в этом направлении.

Он подчеркнул, что акиматы районов несут ответственность за содержание каждого квадратного метра территории.