По результатам внеплановой проверки, ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» привлечено к административной ответственности на сумму 933 440 тенге по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях, а именно за несоблюдение обязанностей, предусмотренных подпунктом 8) пункта 2 статьи 26 Закона Республики Казахстан «О естественных монополиях».

ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг», не согласившись с Постановлением Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан по городу Шымкент, обжаловало ее в суде.

Постановлением специализированного административного суда города Шымкент от 27 мая 2021 года постановление ДКРЕМ оставлено без изменения, жалоба без удовлетворения.

ТОО «Водные ресурсы – Маркетинг» не согласившись, подало апелляционную жалобу на решение специализированного административного суда города Шымкент.

Постановлением городского суда от 28 июня 2021 года решение специализированного административного суда г.Шымкент о наложении штрафа на сумму 933 440 тенге в отношении ТОО «Водные ресурсы-Маркетинг» оставлено в силе, апелляционная жалоба — без удовлетворения.