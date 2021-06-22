В городе подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Мигрант».

334 иностранных граждан отправили в приемно-распределительный центр, у них не было документов, удостоверяющих личность. На родину депортировали 53 человека, четверых оштрафовали за попрошайничество на улицах города. На иностранцев составили 500 протоколов за нарушение миграционного законодательства.

Незаконно обеспечивали жильем иностранных граждан 184 жителя Шымкента, а за незаконное использование иностранной рабочей силы оштрафованы 33 гражданина, в отношении которых составлены протоколы. Также выявлены 4 факта организации незаконной миграции. В ходе мероприятия были задержаны двое преступников, ранее находившихся в розыске.

Семерым гражданам Молдовы, которые не смогли попасть домой из-за карантина, совместно с международными миграционными организациями помогли вернуться на Родину.