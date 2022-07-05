Прокурор Туркестанской области раскритиковал работу миграционной службы

На координационном совете всегда бывает жарко, этот раз тоже не стал исключением. Прокурор Туркестанской области раскритиковал работу правоохранительных органов, передает OTYRAR.

На повестке дня вопросы законности применения миграционного законодательства и правовых актов, регулирующих эту сферу, а также эффективность контроля иностранных граждан в Казахстане.

В прокуратуре говорят, что после открытия границ в Казахстан хлынули мигранты. Только за последние 5 месяцев более 15 000 трудовых мигрантов пересекли границу.

«Контроль за их прибытием и отъездом находится в ведении полиции. Однако проведенная прокурорами проверка выявила ряд нарушений и проблем в этой сфере. Основные нарушения связаны с регистрацией иностранцев, отсутствием контроля за въездом и выездом, учетом трудовых мигрантов по квоте. По области числятся безработными 34 тысячи человек. На привлечение сезонной иностранной рабочей силы установлена квота в количестве 335 единиц и 20 тысяч единиц на привлечение работающих иммигрантов«, — пояснили в прокуратуре Туркестанской области.

Как стало известно, трудовые мигранты не платили налоги. За два года сумма составила около 500 млн тенге. При этом, в надзорном органе считают, что органы госдоходов совместно с полицией не принимают соответствующие меры. В отношении тех, кто нарушал закон будут проведены досудебные расследования.

«В связи с бездействием сотрудников полиции в сфере миграции (органы внутренних дел должны обратиться в суд), осужденные за уголовные правонарушения трудовые мигранты не были выдворены с территории республики. За последние 3 года (2020-2022 гг.) более 300 иностранцев, совершивших уголовные правонарушения, подлежали выдворению за пределы Республики», — сказали в прокуратуре Туркестанской области.

Главный прокурор региона дал понять, что работать нужно вплотную и по-закону, иначе наказывать всех будут однозначно, несмотря на чин и статус.