Количество киносеансов сократилось за год втрое, численность посетителей — сразу вчетверо, передает ranking.kz

Деятельность кинематографических организаций, осуществляющих кинопоказ в РК. 2020

В 2020 году в РК работало 110 кинотеатров и прочих организаций, осуществляющих кинопоказ, против 114 в 2019-м. Непосредственно кинотеатров среди них было 99 (в 2019-м — 101), из них 70 — цифровые (в 2019-м — 72).

Доходы от оказанных услуг за 2020 год составили 5,9 млрд тг — в 3,6 раза меньше, чем в 2019 году. На доходы от показа зарубежных фильмов пришлось 3,6 млрд тг — почти впятеро меньше, чем в 2019-м. Доходы от показа национальных фильмов сократились за год в 2 раза, до 2,1 млрд тг. Доходы от показа фильмов совместного производства в 2020 году составили лишь 119,9 млн тг.

Из 99 кинотеатров 28 пришлось на Алматы, 10 — на Карагандинскую область, 9 — на Нур-Султан.

При этом почти половина доходов приходится лишь на культурную столицу, Алматы: 2,8 млрд тг. Значительный объём доходов пришёлся также на Нур-Султан: 1,3 млрд тг.

В 2020 году было проведено 292,4 тыс. киносеансов — в 3,3 раза меньше, чем в 2019-м. Из них 203,8 тыс. киносеансов пришлось на зарубежные фильмы, 80 тыс. — на национальные, 8,5 тыс. — на фильмы совместного производства.

Для детей было проведено 50,2 тыс. киносеансов — сразу почти в 5 раз меньше, чем годом ранее.

Численность посетителей киносеансов за год сократилась в 4,2 раза, до 4,8 млн человек. 2,9 млн человек пришли на зарубежные фильмы, 1,7 млн человек побывали на киносеансах, демонстрирующих национальные фильмы, 97 тыс. человек посмотрели фильмы совместного производства.

Численность посетителей-детей составила всего 913,8 тыс. — почти впятеро меньше, чем в 2019 году.