Несколько дней в Шыменте и Туркестанской области водители страдали от дефицита дизтоплива.

Заправщики разводили руками, мол, горючего нет, сделать ничего не можем. Дизель заливали лишь в фуры и то по талонам. А на некоторых АЗС, где топливо все же осталось, его продавали втридорога. Ситуацию с нехваткой горючего прокомментировали в Министерстве энергетики. Оказалось, что всему виной проблемы с логистикой. Анастасия Новикова разбиралась в ситуации.

Логистика подвела, — считают в министерстве. Вице-министр энергетики попытался объяснить, почему на юге страны возник дефицит дизтоплива, а горючее на заправках продавали втридорога. По словам Асета Магауова перебои с поставками нефтепродуктов начались из-за резкого сокращения подачи заявок с Атырауского нефтеперерабатывающего завода и Павлодарского нефтехимического завода. Железнодорожные тарифы — подскочили. Предпринимателям везти дизтопливо на юг из других регионов — стало накладно.

Водители жаловались и на то, что на некоторых АЗС ценники на дизтопливо неоправданно выросли. В районах Туркестанской области цена достигла «космических» цифр. В Мактааральском районе литр солярки доходил до трёхсот тенге! Министр уверен, ситуацией воспользовались недобросовестные предприниматели.

-По оптовым ценам ситуация более-менее стабильная. Возможно, определенные АЗС воспользовались текущей ситуацией — нехваткой на рынке — и подняли цены. Я думаю, по ним уже соответствующие решения дальше будут приниматься соответствующими органами, — прокомментировал СНХ: Асет Магауов, вице-министр энергетики РК.

Ликвидировать дефицит горючего в Министерстве намерены отгрузкой бензина и дизельного топлива с приоритетом на южные регионы страны. Обещают, ситуация нормализуется в ближайшие дни. Тем более, что все НПЗ сейчас работают в штатном режиме.