В соцсетях и в WhatsApp распространяется якобы обращение к классным руководителям 8, 9 и 10 классов, пишет stopfake.kz.

В нем сказано, что учителям необходимо собрать бланки информированного согласия с родителей учеников, чтобы дети могли участвовать в клинических испытаниях вакцины против COVID-19, которые стартуют в июле. Подобные испытания в Казахстане не проводятся.

На казахстанских школьниках вакцины против COVID-19 испытывать не планируют и согласия на участие детей в эксперименте от родителей старшеклассников не требуют.

«Эта информация не соответствует действительности», — сообщили в пресс-службе Министерства науки и образования РК.