В честь 3–й годовщины образования Туркестанской области и Дня государственных служащих среди государственных служащих прошел массовый забег.
Участники спортивного мероприятия пробежали дистанцию 2400 метров. Около 400 госслужащих побежали до стадиона «Туркестан-арена».
Финишировавших победителей поздравил заместитель акима области Сакен Калкаманов, наградив дипломами и ценными подарками.
Среди мужчин победителем завоевал сотрудник Департамента юстиции Туркестанской области Бакдаулет Абдраимов, серебро — сотрудник Департамента полиции области Габит Елеусиз.
Бронзовым призером стал сотрудник департамента Комитета национальной безопасности по Туркестанской области Сырым Удешов.
Вместе с тем, среди женщин золотую медаль завоевала специалист акимата Созакского района Нуршат Батырова.
Серебряная медаль досталась сотруднице областного управления физической культуры и спорта Балжан Оспановой, бронзовая медаль представительнице областного управления образования Сымбат Сапарбек.
Кроме того, среди участников старшего возраста специальным призом был награжден сотрудник из Сайрамского района Орынбасар Утепов.
Специальная номинация «За волю к победе»» досталась представителю акимата города Кентау Абылайхану Алиаскару.