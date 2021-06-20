На сцене туркестанского драматического театра — звезда мировой величины Игорь Бутман.

Впервые в истории духовного центра тюркского мира, городе Туркестан прошел Праздник джаза. Гала-концерт «Turkistan Jazz Party I» прошел в рамках празднования трёхлетия со дня образования Туркестанской области. Все собранные средства в размере 1 млн тенге передадут благотворительному фонду Аружан Саин.

Джаз — это не только импровизация, осмысленная композиция, да и в целом образ мышления. Джаз — это колоссальный труд, осилить который могут только профессионалы.

В джазовом фестивале прозвучали композиции известных исполнителей и коллективов, таких как — «Х БЭНД», «Дара», «Американо Бэнд», Гаухар Саттаровой и группы STEPS, Жанны Орынбасаровой и Band, а также легендарного саксофониста Игоря Бутмана. Игорь Бутман — российский саксофонист, арт-директор московского Джаз-Клуба на Таганке, владелец российско-американского джазового лейбла Butman Music. Продюсер 11 международных фестивалей.

Отметим, зрители получили мощный заряд бодрости и хорошего настроения от культурного мероприятия. На протяжении всего концерта, поклонники джаза смогли насладиться не только красотой и харизмой исполнителей, но и прекрасным живым исполнением.

По их словам, это был невероятный обмен энергией. Отметим, что отныне Праздник джаза «Turkistan Jazz Party» будет проходить в Туркестане ежегодно.