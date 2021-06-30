За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 678,
город Алматы — 253,
город Шымкент — 103,
Акмолинская область — 48,
Актюбинская область — 56,
Алматинская область — 53,
Атырауская область — — 89,
Восточно-Казахстанская область — 71,
Жамбылская область — 25,
Западно-Казахстанская область — 126,
Карагандинская область — 302,
Костанайская область — 47,
Кызылординская область — 14,
Мангистауская область — 50,
Павлодарская область — 56,
Северо-Казахстанская область — 13,
Туркестанская область — 32.
Всего в стране выявлено 423137 заболевших.