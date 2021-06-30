коронавирус тест анализ

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 2016 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

город Нур-Султан — 678,

город Алматы — 253,

город Шымкент — 103,

Акмолинская область — 48,

Актюбинская область — 56,

Алматинская область — 53,

Атырауская область — — 89,

Восточно-Казахстанская область — 71,

Жамбылская область — 25,

Западно-Казахстанская область — 126,

Карагандинская область — 302,

Костанайская область — 47,

Кызылординская область — 14,

Мангистауская область — 50,

Павлодарская область — 56,

Северо-Казахстанская область — 13,

Туркестанская область — 32.

Всего в стране выявлено 423137 заболевших.

 

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