За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1068 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 294, город Алматы — 112, город Шымкент — 50, Акмолинская область — 32, Актюбинская область — 22, Алматинская область — 31, Атырауская область — 52, Восточно-Казахстанская область — 76, Жамбылская область — 14, Западно-Казахстанская область — 89, Карагандинская область — 160, Костанайская область — 32, Кызылординская область — 7, Мангистауская область — 21, Павлодарская область — 43, Северо-Казахстанская область — 14, Туркестанская область — 19.
Всего в стране выявлены 404064 заболевших.