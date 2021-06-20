За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1119 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 342, город Алматы — 121, город Шымкент — 42, Акмолинская область — 37, Актюбинская область — 32, Алматинская область — 28, Атырауская область — 47, Восточно-Казахстанская область — 73, Жамбылская область — 20, Западно-Казахстанская область — 78, Карагандинская область — 151, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 20, Мангистауская область — 28, Павлодарская область — 35, Северо-Казахстанская область — 6, Туркестанская область — 26.
Всего в стране выявлено 408650 заболевших.