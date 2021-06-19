За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1148 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 367, город Алматы — 115, город Шымкент — 45, Акмолинская область — 33, Актюбинская область — 21, Алматинская область — 35, Атырауская область — 45, Восточно-Казахстанская область — 81, Жамбылская область — 21, Западно-Казахстанская область — 73, Карагандинская область — 149, Костанайская область — 32, Кызылординская область — 22, Мангистауская область — 34, Павлодарская область — 39, Северо-Казахстанская область — 22, Туркестанская область — 14.
Всего в стране выявлен 407531 заболевший.