За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1174 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 372, город Алматы — 105, город Шымкент — 37, Акмолинская область — 38, Актюбинская область — 34, Алматинская область — 37, Атырауская область — 62, Восточно-Казахстанская область — 90, Жамбылская область — 18, Западно-Казахстанская область — 71, Карагандинская область — 152, Костанайская область — 32, Кызылординская область — 20, Мангистауская область — 30, Павлодарская область — 44, Северо-Казахстанская область — 16, Туркестанская область — 16.
Всего в стране выявлено 406383 заболевших.