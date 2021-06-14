За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 967 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 215, город Алматы — 96, город Шымкент — 42, Акмолинская область — 43, Актюбинская область — 12, Алматинская область — 29, Атырауская область — 43, Восточно-Казахстанская область — 72, Жамбылская область — 22, Западно-Казахстанская область — 51, Карагандинская область — 165, Костанайская область — 33, Кызылординская область — 25, Мангистауская область — 34, Павлодарская область — 50, Северо-Казахстанская область — 13, Туркестанская область — 22.
Всего в стране выявлено 402239 заболевших.