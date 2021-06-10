За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 1144 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 222, город Алматы — 126, город Шымкент — 58, Акмолинская область — 48, Актюбинская область — 30, Алматинская область — 64, Атырауская область — 69, Восточно-Казахстанская область — 79, Жамбылская область — 32, Западно-Казахстанская область — 89, Карагандинская область — 160, Костанайская область — 35, Кызылординская область — 10, Мангистауская область — 45, Павлодарская область — 41, Северо-Казахстанская область — 17, Туркестанская область — 19.
Всего в стране выявлено 397976 заболевших.