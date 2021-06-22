За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 943 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 323, город Алматы — 110, город Шымкент — 17, Акмолинская область — 33, Актюбинская область — 7, Алматинская область — 27, Атырауская область — 26, Восточно-Казахстанская область — 64, Жамбылская область — 22, Западно-Казахстанская область — 13, Карагандинская область — 153, Костанайская область — 31, Кызылординская область — 30, Мангистауская область — 12, Павлодарская область — 43, Северо-Казахстанская область — 15, Туркестанская область — 17.
Всего в стране выявлены 410523 заболевших.