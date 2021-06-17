За прошедшие сутки зарегистрировано 1145 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
В разрезе регионов:
город Нур-Султан — 343
город Алматы — 109
город Шымкент — 31
Акмолинская область — 37
Актюбинская область — 25
Алматинская область — 41
Атырауская область — 62
Восточно-Казахстанская область — 76
Жамбылская область — 15
Западно-Казахстанская область — 84
Карагандинская область — 150
Костанайская область — 33
Кызылординская область — 26
Мангыстауская область — 39
Павлодарская область — 41
Северо-Казахстанская область — 21
Туркестанская область — 12
Всего в стране выявлено 405 209 заболевших.