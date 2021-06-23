За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀
- в городе Нур-Султан – 411,
- в городе Алматы – 117,
- в городе Шымкенте – 64,
- в Акмолинской области – 32,
- в Актюбинской области – 32,
- в Алматинской области – 28,
- в Атырауской области – 50,
- в ВКО – 70,
- в Жамбылской области – 24,
- в ЗКО – 88,
- в Карагандинской области – 146,
- в Костанайской области – 30,
- в Кызылординской области – 28,
- в Мангистауской области – 46,
- в Павлодарской области – 46,
- в СКО – 13,
- в Туркестанской области – 21.
Всего в стране подтвержден 411 771 случай.