За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 1248 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них:⠀

  • в городе Нур-Султан – 411,
  • в городе Алматы – 117,
  • в городе Шымкенте – 64,
  • в Акмолинской области – 32,
  • в Актюбинской области – 32,
  • в Алматинской области – 28,
  • в Атырауской области – 50,
  • в ВКО – 70,
  • в Жамбылской области – 24,
  • в ЗКО – 88,
  • в Карагандинской области – 146,
  • в Костанайской области – 30,
  • в Кызылординской области – 28,
  • в Мангистауской области – 46,
  • в Павлодарской области – 46,
  • в СКО – 13,
  • в Туркестанской области – 21.

Всего в стране подтвержден 411 771 случай.

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