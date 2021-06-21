За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Из них:⠀
- в городе Нур-Султан — 215,
- в городе Алматы — 115,
- в городе Шымкент — 59,
- в Акмолинской области — 36,
- в Актюбинской области — 19,
- в Алматинской области — 13,
- в Атырауской области — 40,
- в ВКО — 75,
- в Жамбылской области — 13,
- в ЗКО — 66,
- в Карагандинской области — 150,
- в Костанайской области — 32,
- в Кызылординской области — 16,
- в Мангыстауской области — 15,
- в Павлодарской области — 40,
- в СКО — 13,
- в Туркестанской области — 13.
Всего в стране подтверждено 409 580 случаев.