коронавирус

За прошедшие сутки в Казахстане зарегистрировано 930 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.

Из них:⠀

  • в городе Нур-Султан — 215,
  • в городе Алматы — 115,
  • в городе Шымкент — 59,
  • в Акмолинской области — 36,
  • в Актюбинской области — 19,
  • в Алматинской области — 13,
  • в Атырауской области — 40,
  • в ВКО — 75,
  • в Жамбылской области — 13,
  • в ЗКО — 66,
  • в Карагандинской области — 150,
  • в Костанайской области — 32,
  • в Кызылординской области — 16,
  • в Мангыстауской области — 15,
  • в Павлодарской области — 40,
  • в СКО — 13,
  • в Туркестанской области — 13.

Всего в стране подтверждено 409 580 случаев.

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