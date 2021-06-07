За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 989 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов: город Нур-Султан — 120, город Алматы — 143, город Шымкент — 31, Акмолинская область — 70, Актюбинская область — 22, Алматинская область — 54, Атырауская область — 49, Восточно-Казахстанская область — 77, Жамбылская область — 33, Западно-Казахстанская область — 60, Карагандинская область — 171, Костанайская область — 37, Кызылординская область — 9, Мангистауская область — 28, Павлодарская область — 55, Северо-Казахстанская область — 10, Туркестанская область — 20.
Всего в стране выявлены 395064 заболевших.