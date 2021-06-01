В Шымкенте полным ходом идет вакцинация против коронавирусной инфекции. За прошедшие сутки вакцинировано 2 649 человек:

I компонент — 504, II компонент – 2 145. Всего с начала прививочной кампании вакцинировано 174 911 человек.

На 31 мая зарегистрировано 20 случаев заражения КВИ (симптомные — 17, бессимптомные – 3). 16 человек госпитализированы в инфекционный стационар, 4 человека взяты на домашний карантин.

В настоящее время в специализированных инфекционных стационарах имеется всего 1 406 мест (городской инфекционный центр – 490, клиника «Атамекен» – 450, ЦГБО имени Орынбаева — 70 коек, лечебный центр №14 – 250, городской перинатальный центр – 30, реабилитационный центр №2 – 100, городская клиническая детская больница – 10, городской кардиологический центр Шымкент – 6). Наполняемость койко-мест — 37%.

Соблюдение санитарно-эпидемиологических требований в городе находится на постоянном контроле. 31 мая проведена проверка 196 объектов. Из них в 5 объектах выявлены нарушения требований карантинного режима, составлены административные протоколы.

В Шымкенте растет количество прививочных пунктов. Каждую неделю поставляются дозы вакцины. Призываем жителей защитить себя и своих близких, приняв участие в массовой вакцинации.