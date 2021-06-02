Национальный Банк предупреждает об активизации мошенников, которые представляются работниками Национального Банка для получения персональных данных с целью хищения денежных средств.
Национальный Банк не обслуживает счета физических лиц, не проводит денежных расчетов и сделок.
Счета в Национальном Банке могут быть открыты исключительно для учета операций Национального Банка, банков второго уровня и ограниченного числа юридических лиц.
Национальный Банк рекомендует игнорировать электронные письма и анонимные телефонные звонки с просьбой отправки денежных средств.
Сообщения или звонки о неожиданной возможности получения денег, содержащие реквизиты неизвестных банковских счетов, в большинстве случаев указывают на мошеннические действия.
В случае получения подозрительных писем или звонков «от Национального Банка» с просьбой отправки денежных средств необходимо обращаться в правоохранительные органы.