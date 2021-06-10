Им стал Нурбол Турашбеков.

Распоряжением акима Туркестанской области Умирзака Шукеева, по согласованию с Администрацией Президента Республики Казахстан и депутатами маслихата города Туркестана на должность акима города Туркестан назначен Нурбол Турашбеков.

Представляя нового акима, глава региона Умирзак Шукеев пожелал ему успехов в дальнейшей работе и выразил уверенность, что Нурбол Абдисаттарович достойно справиться с возложенными на него задачами.

«Первый этап развития города Туркестан завершен, начался второй этап. Как известно, недавно утвердили Комплексный план развития региона, в котором обозначена работа на ближайшие 5 лет. Необходимо системно работать в рамках этого плана. Кроме того, большая работа проводится в направлении улучшения климата Туркестана. За два года 400 га земли превратили в парки, построили несколько водоемов. Туркестан — наш родной город. Это духовная столица тюркского мира, и к ней приковано внимание всего мира. Желаем успехов в дальнейшей работе новому акиму, назначенному руководить священным городом», — сказал аким области.

В свою очередь Рашид Аюпов, который на протяжении двух лет возглавлял Туркестан, поблагодарил всех, кто поддерживал его всё это время, и попрощался с активом города.

Турашбеков Нурбол Абдисаттарович родился в 1980 году в Толебийском районе. В 2000 году окончил Южно-Казахстанский государственный университет им. М. Ауэзова, в 2005 году — Таразский государственный университет им. М. Дулати. Специальность инженер-экономист.

Трудовую деятельность начал в 2001 году в земельно-кадастровом бюро Ордабасинского района. В 2002 году назначен заведующим земельно-кадастровым бюро Ордабасинского района. В 2009 году работал директором Сайрамского земельно-кадастрового бюро, в 2010 году директором дочернего государственного предприятия «Южно-Казахстанский научно-производственный центр землеустройства», в 2012 году первым заместителем генерального директора Республиканского государственного предприятия «Научно-производственный центр землеустройства» (г. Астана). С апреля 2016 года занимал должность заместителя директора дирекции «Научно-производственного центра земельного кадастра» государственной корпорации «Правительство для граждан», руководителя управления государственного земельного кадастра дирекции «Земельного кадастра и технического обследования недвижимости». С 2017 по 2020 годы занимал должность акима Тюлькубасского района, с мая 2020 года -акима Ордабасинского района.