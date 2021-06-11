Полицейские Туркестанской области задержали подозреваемого в краже золотых украшений.

О краже ювелирных украшений в дежурную часть Сайрамского РУП обратилась местная жительница, ставшая жертвой злоумышленников. Потерпевшая сообщила, что она находилась в гостях у родственников, а когда возвращалась домой, заметила пропажу золотых изделий из сумки. Стоимость похищенных драгоценностей составила около полмиллиона тенге. Женщина сразу же обратилась в районную полицию. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 188 УК РК «кража».

Сотрудники следственно-оперативной группы Сайрамского РУП выехали на место происшествия и приступили к розыскным мероприятиям. Стражи порядка опросили очевидцев, гостей и соседей потерпевшей, а также провели тщательный подворный обход.

В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские Сайрамского РУП по горячим следам задержали подозреваемого в краже золотых изделий. Им оказался молодой человек, сосед, который пришел на семейный праздник в качестве гостя. Как выяснилось, подозреваемый похитил украшения, воспользовавшись моментом, когда никто не обращал внимание на сумку, а после краденное потратил на свои нужды.

Однако, благодаря бдительности и профессионализму оперативников, воришку задержали и доставили в управление полиции. Подозреваемый полностью признался в содеянном. По данному факту проводится досудебное расследование. Выясняются все обстоятельства произошедшего и причастность воришки к другим аналогичным преступлениям.