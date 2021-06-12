Казахстанцы получили возможность заниматься спортом на бесплатной основе с профессиональными тренерами в своих дворах.

Новый проект реализован при поддержке олимпийского чемпиона по боксу, председателя Комитета по делам спорта и физической культуры Министерства культуры и спорта РК Серика Сапиева.

Цель проекта — повышение массовости и развития физической культуры и спорта в стран. Таким образом, казахстанцы получили возможность заниматься спортом на бесплатной основе с профессиональными тренерами в своих дворах.

В Кентау данный проект был организован впервые. В открытии спортивного мероприятия приняли участие заместитель акима Туркестанской области Сакен Калкаманов и аким города Даурен Махажанов.

Дворы 44 многоэтажных жилых домов города Кентау пополнятся спортивными и детскими игровыми площадками. На сегодняшний день уже обустраивают шесть площадок. В рамках нового проекта кентаусцы получат возможность на бесплатной основе в своих дворах заниматься спортом и участвовать в спортивных мероприятиях с профессиональными тренерами.