Шымкент инвестирует в массовый спорт и здоровый образ жизни

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в одном из своих выступлений подчеркнул важность развития массового спорта и здорового образа жизни.

Он отметил необходимость использования потенциала местных органов самоуправления, спонсоров и рекламодателей для развития спортивной индустрии, а также указал на необходимость использования государственно-частного партнерства.

Жителям важно проявлять энтузиазм и активно участвовать в развитии массового спорта, а государство должно создавать для этого все необходимые условия.

В Шымкенте всегда уделяли большое внимание популяризации физической культуры и спорта.

Сегодня в городе создаются все условия, чтобы люди могли заниматься спортом. Это включает проведение массовых мероприятий, открытие спортивных площадок, прогулочные зоны и различные спортивные комплексы.

Парки и общественные пространства адаптируются под занятия спортом.

По поручению акима города Габита Сыздыкбекова была введена в эксплуатацию новая прогулочная зона с беговой и велосипедной дорожками.

Вдоль этой дорожки также построено несколько воркаут-площадок. Этот проект реализован в рамках социальной ответственности бизнеса.

Кроме того, в ближайшее время еще одна беговая дорожка появится в микрорайоне «Нурсат» в парке рядом с городским акиматом.

Стоит отметить, что в рамках исполнения поручений главы государства с начала года в Шымкенте было проведено 97 различных спортивных мероприятий, в которых приняли участие более 11 тыс. человек.

Эти мероприятия направлены на пропаганду здорового образа жизни среди населения и развитие массового спорта.

В настоящее время в мегаполисе функционируют 33 спортивные организации, которые успешно развивают 74 вида спорта.

Наряду с этим, до конца года планируется ввести в эксплуатацию мини-футбольный центр «SPORT LIFE» и спортивный комплекс «ЕЛАМАН» с тремя спортивными залами. Эти проекты станут важным вкладом в развитие спортивной инфраструктуры города и будут способствовать укреплению здоровья и физической активности его жителей.

Таким образом, Шымкент активно движется к созданию условий для развития массового спорта и здорового образа жизни, что отвечает задачам, поставленным президентом Республики Казахстан.

Видео пресс-службы акимата Шымкента