У Шымкента есть возможность стать спортивным мегаполисом.

В 37 спортзалах города дети с 4 до 18 лет могут заниматься спортом абсолютно бесплатно. Спорт развивается в городе по поручению президента Касым-Жомарта Токаева.

Каратэ, дзюдо, вольной борьбой и таэквондо в этом зале могут заниматься 1000 подростков. Для комфортных тренировок предусмотрена современная раздевалка, система вентиляции и высококвалифицированные тренеры.

Мама четверых детей Индира Ажибекова радуется первым спортивных успехам детей. Благодаря бесплатному залу, в этом месяце женщина прилично сэкономила. Раньше за двух детей она платила 30 тысяч тенге в месяц. Тренажерным залом многодетная мать довольна, говорит, что сыновья с радостью бегут на тренировки.

«Я привожу на каратэ двух сыновей 6 раз в неделю. Тренер — профессионал своего дела, спортзал — отличный, надеюсь, таких залов будет больше. Раньше, когда отводили на платные тренировки это било по семейному бюджету. Спасибо государству за поддержку», — говорит Индира Ажибекова.

Сделать спорт доступным для шымкентских детей — была мечтой предпринимателя Ержана Бестерекова. При поддержке государства ему удалось реализовать мечту и открыть современный спортзал в центре города. Благодаря Ержану Бестерекову дети густонаселенного района активно и с пользой проводят свободное время. Двери тренажерного зала открыты для желающих от 5 до 17 лет.

«Мы открылись 1 сентября, пока собрали 760 человек. На портале «artsportedu.kz», около 50 родителей стоят в очереди. Они должны собрать документы и справки: фотографию 3*4, справки 027, 037 и свидетельство о рождении», — говорит предприниматель — Ержан Бестереков.

Проект существует и реализуется благодаря предпринимателям и государству. Бизнесмены инвестируют в открытие спортзалов, а государство платит за тренировки. На сайту «artsportedu.kz» родители могут выбрать подходящий адрес зала и даже тренера.

«Есть несколько предпринимателей, которые переоборудовали рестораны под спортзал. Мы с внезапными проверками туда не наведываемся, но все же по возможности контролируем, а предприниматели предоставляют нам фотоотчет. К слову, хотим напомнить, даже если у родителей пятеро и больше детей, они их всех через сайт могут зарегистрировать, — утверждает руководитель управления физической культуры и спорта г. Шымкента Бауржан Туманбаев.

К слову, более 8 тысяч шымкентских родителей уже записали детей в бесплатные спортивные секции.

Коркем Усибалиева