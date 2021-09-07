Даулет Егембердиев пять лет занимается самым доступным видом спорта – любительским бегом.

В свои 37 он ежедневно преодолевает по 10-12 километров. Говорит, бег заряжает его энергией, а еще помогает разгрузить мозги после тяжелого трудового дня.

«Во время бега вырабатываются эндорфины, повышается иммунитет. Особенно сейчас, во время карантина это важно. Кроме того, это доступно», — рассказал Даулет Егембердиев, спортсмен-любитель.

Тренер Айдана Тулкибек подмечает, что с каждым годом число желающих заниматься массовым спортом растет. Сейчас у нее в группе порядка 70 человек. Но бегать в Шымкенте практически негде. Специальные дорожки есть только в двух местах – в дендропарке и на центральном стадионе.

«На стадион не пускают нас, мы в прошлом году все лето на стадионе тренировались. Сейчас у нас одно спасение в дендропарке. И вот стадион, вокруг стадиона. До карантина мы заходили туда, нас пускали», — говорит девушка.

Погодные условия позволяют бегунам заниматься круглый год. Но беговые дорожки в городе планируют строить только в новых парках, в старых мест для них нет. В управлении спорта говорят, для развития массового спорта оборудуют спортивные площадки.

«Уже сданы в эксплуатацию 11 площадок. На них есть все необходимые тренажеры для того, чтобы заниматься и детям, и взрослым», — говорит Максат Орымбаев, руководитель отдела массового спорта и инфраструктуры г. Шымкента.

А больше 4000 шымкентских детей получили возможность заниматься за счет государства в спортивных кружках. Им доступен 71 вид спорта. Чтобы дети бесплатно занимались спортом из госказны выделили порядка 340 миллионов тенге.