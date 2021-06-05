В соответствии с распоряжением Президента Республики Казахстан №250 от 6 декабря 2013 года в Казахстане ежегодно проводится Национальный конкурс «Мерейлі отбасы».

Национальный конкурс направлен на возрождение нравственных ценностей и культивирование позитивного образа семьи и брака (супружества), повышение статуса семьи.

В конкурсе принимают участие семьи путем самовыдвижения, а также по представлению местных исполнительных органов, юридических лиц.

Заявка для участия в конкурсе подается в районную (городскую) комиссию с 15 мая по 15 июня 2021 года.

Конкурс проводится в два этапа:

Первый – районный (городской) этап (с 15 июня по 30 июня).

Второй – областной (города республиканского значения, столицы) этап (с 1 июля по 15 июля).

С текущего года на основании решений областных (городов республиканского значения, столицы) комиссий семьям-победителям присваивается звание лауреата Национального конкурса «Мерейлi отбасы».

Церемония награждения лауреатов конкурса состоится в городе Нур-Султан в торжественной обстановке накануне Дня семьи в сентябре.

Организаторы конкурса – Министерство информации и общественного развития Республики Казахстан, местные исполнительные органы при поддержке Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте Республики Казахстан.

За более подробной информацией можно обратиться в Комитет по делам молодежи и семьи МИОР: 8 /7172/ 74-13-47, 74-01-62, 8776-186-10-07.