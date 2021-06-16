Собравшиеся перед банком люди заявляют, что стали жертвами мошенницы. По словам сельчан, в этом финучреждении аферистка открыла на них кредиты.

Женщина обещала многодетным семьям оформить социальную помощь — 50 тысяч тенге на каждого ребенка. Вместо выплат, люди оказались в долговой кабале.

«Она сказала, что через банк всё оформит, в зависимости от количества детей. Мы подумали, что правда, сделали метрики на детей. Потом сказали, вы получите код от фонда. Мы получили код, сказали ей. Она обещала, что деньги получим в течение 20 дней», — говорит Феруза Парпиева, пострадавшая.

Пострадавшие уверяют, что подозреваемая в мошенничестве умудрилась повесить кредиты почти на 400 жителей Сайрамского района. Женщина оформляла кредиты от 800 тысяч до 6 миллионов тенге!

Разговор между сельчанами и представителями банка не завязался. Вместо банкиров, к людям, взывающим к справедливости, вышел глава районной палаты предпринимателей «Атамекен».

«Эта информация неверна. Сейчас этим занимаются компетентные органы. Но «Атамекен» никому не отправляет письма или PIN-коды», — говорит Бауржан Сыздыков, директор филиала Палаты предпринимателей «Атамекен» Сайрамского района.

Подозреваемой в мошенничестве оказалась продавщица мяса из Сайрамского района. Ее арестовали на два месяца.

«Следователями управления полиции Сайрамского района проводится досудебное расследование в соответствии со ст. 190 УК РК части третьей, это «Мошенничество в особо крупном размере». В качестве подозреваемого лица установлена и задержана женщина молодая, причастная к данным фактам мошенничества. Она находится под стражей», — говорит Салтанат Каракозова, официальный представитель ДП Туркестанской области.

Следователи не исключают, что количество жертв мошенницы может вырасти. На какую сумму в общем аферистка обманула людей, полицейские пока подсчитывают. Жертвы мошенничества просят прекратить начисление процентов по их кредитам и разобраться в ситуации.