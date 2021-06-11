Молодой боксер из Шымкента покорил украинскую арену.

Его главная спортивная мечта — стать Олимпийским чемпионом по боксу. За шесть лет усиленных тренировок Нурасыл Оралбаев добился больших результатов: стал бронзовым призером Казахстана, двукратным чемпионом Шымкента, победителем международных соревнованиях.

Триумфальным стало выступление нашего боксера в Украине. На турнире съехались 350 сильнейших мастеров кожаной перчатки из 8 стран мира. 16-летний спортсмен из Шымкента провел три боя с хозяевами ринга и одержал уверенную победу. Нурасыла признали лучшим боксером турнира!

«Я провел три боя, самый трудный в финале с местным боксером, с украинцем, соперник хороший, и он не уступал, но по технике я выиграл. Я показал там технику, которой нет у них, и, наверное, поэтому дали номинацию», — говорит Нурасыл.

По словам тренера, его подопечный не пропускал удары, показывал казахстанскую технику боя — «ножками» — быстро двигался, зарабатывая очки.

«Когда выезжаешь на международную арену сложно выиграть, сложность в том заключается, чтобы не дать возможность, чтобы засудили. Талантов очень много, Шымкент — это кузница казахстанского бокса, за счет конкуренции ребята растут и показывают результаты, и тренера опытные», — говорит Серик Ахашев, заслуженный тренер РК по боксу.

С этого года Нурасыл переходит в категорию «молодежь». Впереди — Чемпионат Казахстана. Боксер из Шымкента рассчитывает на золото республиканских стартов.