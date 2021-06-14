Проводившие той в карантин шымкентцы привлечены к ответственности.

Сотрудники Управления полиции Енбекшинского района ежедневно проводят рейды по контролю за соблюдением требований карантинного режима.

12 июня текущего года стражи порядка выявили проведение торжественного мероприятия в кафе, расположенном по улице Курбан ата. Жители проводили «бесик той», допустив большое скопление людей. Работники заведения обслуживали гостей без медицинских масок.

Собранные по данному факту материалы направлены для принятия соответствующих мер по статье 425 КоАП РК (Нарушение требований законодательства в сфере санитарно-эпидемиологического благополучия населения, а также гигиенических нормативов) в Управление контроля качества и безопасности товаров и услуг.