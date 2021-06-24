Все физические лица, выявленные по системе Ashyq с «красным» статусом, будут привлечены к административной ответственности.

С 10 по 21 июня на объектах, участвующих в проекте Ashyq, зарегистрировано 570 лиц с «красным» и 879 лиц с «желтым» статусами.

9 человек уже привлечены к административной ответственности за нарушение режима самоизоляции.

В отношении остальных нарушителей с «красным» статусом органами СЭС ведется работа по возбуждению дел об административном правонарушении.

Напомним, 10 июня вступили в силу санитарно-эпидемиологические требования, предусматривающие обязательный режим изоляции для больных КВИ и контактных с ними лиц.

За неисполнение установленных требований предусмотрен штраф в размере 30 МРП, или 87 510 тенге (ст. 452 КоАП РК).