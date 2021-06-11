Смотритель, который стирал изображения с памятников на одном из кладбищ, попал на скамью подсудимых в Шымкенте.

Его судили по статье 314. Надругательство над телами умерших и местами их захоронения. Правда, беспрецедентное дело прекратили за примирением сторон. По словам пострадавшей, она решила примириться со смотрителем, потому что тот признал свою вину. Кроме того, подсудимый мужчина в возрасте и судебные разбирательства могли бы пошатнуть его здоровье.

«В судебном заседании потерпевшая предоставила заявление, в котором она указала что простила его, что материальный ущерб в размере 125 тысяч тенге возмещен подсудимым и в связи с этим просила прекратить производство по делу. Сторона защиты также не возражала прекратить данное уголовное дело», — говорит Жанат Мусирали, судья Каратауского районного суда г.Шымкента.

Всё началось в феврале, когда к журналистам обратились местные жители. Они пожаловались на то, что могилы их усопших родственников осквернили вандалы. На как минимум десяти памятниках были стерты портреты захороненных людей. Навести такой «порядок» на кладбище решил смотритель. В интервью журналистам он сказал, что, мол, таким образом он хотел помочь людям.

«Зашлифовали все, что они зачеркнули, моя просьба была, чтобы сделали выписки из сура. Я говорю ладно, сегодня вы есть, завтра вас нет, можете надписи не восстанавливать, а так вот сделайте, на мамину могилку поставили оградку», — говорит Нурия Габдулина, жительница г.Шымкента.