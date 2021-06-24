За этот период бюджет города вырос в 3,7 раза — с 131,2 млрд до 481,6 млрд тенге.

«Три года назад Указом Елбасы Шымкенту был присвоен статус города республиканского значения. Это историческое решение придало новый импульс развитию Шымкента», — отметил аким города Шымкент Мурат Айтенов и доложил о показателях развития за три года.

В целом, инвестиции за три года превысили 1,2 трлн тенге. За этот период бюджет города вырос в 3,7 раза — с 131,2 млрд до 481,6 млрд тенге. В этом году объем инвестиций достигнет 400 млрд тенге, что почти в два раза больше, чем в прошлом году. Объем промышленной продукции составляет 425 млрд тенге, к концу года ожидается 710 млрд тенге.

Если три года назад было сдано 402,5 тысячи кв. метров жилья, то в этом году показатель планируется довести до одного миллиона.

За последние три года, с учетом текущего, будет проложено 853,5 км дорог. Ранее дороги в таком объеме строились за 10 лет.